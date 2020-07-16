«Люди услышали мой голос и меня спасли, а мама умерла» - Жители Снежного вспоминают трагические события шестилетней давности

ВСУ в 2014 году нанесли авиаудар по Снежному Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Возле восстановленного дома под номером 14 на улице Ленина в Снежном собрались десятки людей. Жители пришли, чтобы, почтить память земляков, погибших в результате украинской агрессии.

- Мы помним о том, как в этот день, 6 лет назад, трагически оборвались жизни мирных жителей нашего города. Причиной стал авиаудар украинской армии. Невозможно забыть и простить. Виновные обязательно понесут наказание. Это не вернет нам наших близких и родных, которых мы потеряли в тот страшный день. Но во имя их светлой памяти мы надеемся на то, что справедливость восторжествует, - сказал глава города Александр Скворцов.

Жители Снежного вспоминают трагические события шестилетней давности Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Самолеты нанесли удар ранним утром, когда большинство людей еще спали. Были повреждены дома, разрушен четырехэтажный многоквартирный дом. Обрушения были в здании налоговой инспекции, пострадал Снежнянский хлебозавод.

Фельдшер бригады скорой помощи в тот день Павел Земляной присутствовал при разборе завалов и оказывал медицинскую помощь пострадавшим.

- Мы извлекали из-под завалов тела погибших, оказывали помощь пострадавшим. До этого мы даже представить не могли, что боевой штурмовик будет стрелять по мирным гражданам. До самой темноты вместе со спасателями мы разбирали завалы в надежде найти выживших, - вспоминает фельдшер.

Майор службы гражданской защиты Виталий Белов принимал участие в спасательной операции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Майор службы гражданской защиты Виталий Белов, как начальник караула, принимал участие в спасательной операции.

- Когда я прибыл на место, меня поразила сплоченность жителей города. Нам помогали все, кто мог. Люди привозили нам воду, маски, строительные перчатки. Сплоченность горожан в тот день помогла спасти многие жизни, - говорит спасатель.

Самолеты нанесли удар ранним утром, когда большинство людей еще спали Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы все спали, и не слышали, как самолет сбросил бомбу. Папа выжил, а на маму упали две плиты. Когда я лежал под плитой после взрыва, то звал на помощь. Люди услышали мой голос и меня спасли, а мама умерла, - говорит Богдан Ястребов – в тот роковой день мальчика удалось спасти.

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