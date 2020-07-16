2020-07-16T14:08:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Нужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирус

Об сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Нужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирусНужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Донецкой Народной Республики, как россиянам и иностранцам, необходимо по прибытии в Россию предоставлять результаты теста на коронавирусную инфекцию. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

- Это постановление является обязательным и для Ростовской области. По всей стране такой порядок, - говорится в сообщении. - О результатах тестирования нужно информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Отмечается, что тесты бессрочные.

- Повторное обследование необходимо лишь в случае появления симптомов респираторного заболевания, либо по служебной необходимости, - рассказали в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Напомним, что 15 июля главный санврач РФ подписал постановление, согласно которому все иностранные граждане и россияне при въезде в Россию обязаны иметь результаты обследования на Covid-19 либо сдать тесты по месту прибытия в течение трех суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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