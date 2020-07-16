2020-07-16T11:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 18 жителей

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1444 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время коронавирус выявлен у 1444 жителейЗа все время коронавирус выявлен у 1444 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что согласно проведенным 15 июля исследованиям, коронавирус в ДНР обнаружен еще у 18 жителей.

- Из них один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля, - говорят в Минздраве ДНР. - Остальные 17 случаев выявлено у контактирующих с ранее зараженными.

Отмечается, что по результатам двух отрицательных тестов было выписано 14 человек.

- Кроме того, зарегистрирован три летальных случая – мужчина в возрасте 74 лет, 62 лет и женщина в возрасте 84 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1444 жителей. Из этого числа 675 человек выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 87 летальных случаев. Лечение продолжают 682 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово

Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирус
Киевские силовики разместились в частных домах поселка Мироновский
Украинская армия выпустила по ДНР 39 боеприпасов
Коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 18 жителей
Погода в Луганске на день: 16 июля температура воздуха поднимется до +28 градусов
Погода в Донецке на день: 16 июля будет облачно, до +26
Редкая комета NeoWise будет видна дончанам невооруженным глазом до 23 июля
В Донецке подростки у водоема нашли сумку с боеприпасами
«Родился в рубашке»: В Шахтерске легковой автомобиль врезался в прицеп грузового тягача
Донецкий политолог: Верховная рада Украины сегодня фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу
Донецк передал Киеву тело диверсанта ВСУ, подорвавшегося на мине под Горловкой
Минирование офисного центра в Донецке: Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась
В центре Донецка эвакуируют работников офисного центра «Столичный» из-за подозрения на минирование
В годовщину удара украинской авиации в Снежном местные жители возложили цветы
Коронавирус в ЛНР за сутки выявили у одного жителя
Пострадавшие при обстреле Александровки мать и сын находятся в удовлетворительном состоянии