Коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 18 жителей

16 Июль 2020 2020-07-16T11:36:27+03:00

За все время коронавирус выявлен у 1444 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1444 человек

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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что согласно проведенным 15 июля исследованиям, коронавирус в ДНР обнаружен еще у 18 жителей.

- Из них один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля, - говорят в Минздраве ДНР. - Остальные 17 случаев выявлено у контактирующих с ранее зараженными.

Отмечается, что по результатам двух отрицательных тестов было выписано 14 человек.

- Кроме того, зарегистрирован три летальных случая – мужчина в возрасте 74 лет, 62 лет и женщина в возрасте 84 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1444 жителей. Из этого числа 675 человек выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 87 летальных случаев. Лечение продолжают 682 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU