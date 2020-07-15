В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово

В Донецкой Народной Республике сняли ограничение на въезд в курортный поселок Седово. Об этом сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.

- Штабом Новоазовского района была проведена большая подготовительная работа, направленная на обеспечение безопасного отдыха с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, и с сегодняшнего дня, 15 июля, все желающие смогут въехать на территорию Новоазовского района в любой из населенных пунктов, - сказал Олег Валерьевич.

Отдыхающие могут заехать в пансионаты или остановиться у зарегистрированных ФЛП лиц, предоставляющих услуги в сфере отдыха и туризма. Таких, на сегодняшний день – 165.

При этом, по словам главы района работа по регистрации физлиц продолжается.

- И хотя въезд для отдыхающих в район свободный, но остановиться они могут только в учреждениях для отдыха и ФЛП, которые зарегистрированы в Министерстве доходов и сборов, - уточняет Моргун. - Это объясняется тем, что в данных учреждениях организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а ФЛП обязаны соблюдать те же санитарно-эпидемиологические нормы, но под наблюдением санстанции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Глава Новоазовского района отметил, что к тем, кто уклоняется от регистрации – будут предприняты меры.

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