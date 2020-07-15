2020-07-15T13:05:19+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости 15 июля 2020 года: За сутки медики зарегистрировали два летальных случая от COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 15 июля 2020 года
Екатерина Сорока
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Некоторые ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, постепенно отменяютНекоторые ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, постепенно отменяютФото: Олег УКЛАДОВ
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За прошедшие сутки местные медики выписали из больниц 40 человек с полным выздоровлением от COVID-19.

Новые случаи заболевания также есть. По результатам тестов за 14 июля коронавирус в ДНР выявлен еще у 28 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении. — Кроме того, зарегистрирован 2 летальных случая – мужчина в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 83 лет.

По состоянию на утро 15 июля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 1426 случаев инфекции COVID-19 с начала пандемии, из них 681 пациент на лечении, 661 человек выздоровел, летальных случаев 84.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Напомним, что из-за коронавируса в ДНР курортный сезон пришлось отложить на неопределенный срок. Но с 15 курортные поселки ДНР на берегу Азовского моря стали доступны для всех желающих. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

— Понимаю важность летнего оздоровления не только для детей, но и для взрослых. Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха, — заявил Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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