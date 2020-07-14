Золотая эра донецкого «Шахтера»: Как выдающийся тренер Виктор Носов не дал похоронить любимую команду миллионов

19 июля одному из лучших тренеров в истории донецкого «Шахтера» Виктору Носову исполнилось бы 80 лет. Пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов вспомнил, каким человеком был двукратный обладатель Кубка СССР и серебряный призер чемпионата Советского Союза 1979 года.

«ДЛЯ МЕНЯ ОН БЫЛ НЕБОЖИТЕЛЕМ»

- Вячеслав, когда познакомились с Виктором Носовым?

- Еще в начале 70-х годов, когда Виктор Васильевич работал в Макеевке. Тогда он тренировал макеевскую команду «Шахтер» в спорткомплексе шахтоуправления «Жовтневе», который находился возле моего дома. Для меня Носов был небожителем.

Вячеслав Шарафутдинов поведал, что Виктор Носов был дипломатичным человеком и особо не настраивал подопечную «Ворсклу» против «Шахтера»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А сблизились мы в конце 90-х годов. Его назначили начальником молодежной команды «Шахтер-2», в которой старшим тренером являлся небезызвестный Виктор Грачев. У нас с ним на двоих был один кабинет в старом офисе ФК «Шахтер» на улице Артема. Я работал в пресс-службе горняков, комментировал матчи и молодежки. Через время Виктор Васильевич пошел на повышение, став административным руководителем в родном клубе – сначала вице-президентом, а потом директором по развитию. Очень многие молодые футболисты стали кем-то именно благодаря Носову и Грачеву.

ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ТРЯСЛО ОТ ВОЛНЕНИЯ

- Как Носов стал главным тренером основного состава команды?

- Он попал в ту эпоху, когда кубковый «Шахтер» ушел (горняки выигрывали кубки СССР в 1961 и 1962 годах. - Авт.). Он успешно тренировал дубль. К Виктору Васильевичу, на базу «Кирша» привозили перспективных мальчишек со всей Донецкой области.

А тем временем, главного тренера «Шахтера» Владимира Салькова соблазнил знаменитый московский клуб «Торпедо» квартирой в центре и приличной зарплатой. Тогда в «Советском спорте» было напечатано интервью Салькова, он рассказывал: «Шахтер» исчерпал свой ресурс, поэтому я покидаю Донецк. Еду в «Торпедо» - это новый вызов. В московском клубе молодые перспективные игроки». Нашим звездам вратарю Юрию Дегтереву и нападающему Виталию Старухину тогда было под тридцать.

Как выдающийся тренер Виктор Носов не дал похоронить любимую команду. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

Помню, осенью 1978-го в забитом болельщиками театре Артема «Шахтер» награждали бронзовой медалью чемпионата. Все уже знали, что Сальков уезжает, клуб покидают еще несколько ведущих игроков. Любители футбола переживали, кого же поставят на место Салькова. Кто-то из руководства области объявил, что после долгих раздумий было принято решение назначить главным тренером Виктора Носова. Болельщики стали шептаться, решение им было непонятным. А когда сам Носов вышел на сцену, его трясло от волнения. Заикаясь, он говорил невнятно. Судьба любимого клуба была туманна. А тут еще - Яремченко и Дудинский получили несовместимые с продолжением футбольной карьеры травмы. Горбунова дисквалифицировали за «проступок» в Испании. Поэтому многие хоронили «Шахтер». В это время несколько молодых футболистов, игравших в дубле, вынужденно получили шанс попасть в основной состав. Это были Леша Варнавский – правый защитник и Коля Федоренко - полузащитник.

- В чем главная заслуга Виктора Васильевича?

1979 год. Виктор Носов с руководством команды «Шахтер». Администратор Юрий Фишелев, врач Олег Глубоков, тренер Алексей Дрозденко, начальник команды Михаил Калинин, Виктор Носов (слева направо). Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

- Первый матч был с «Зенитом» 24 марта 1979 года. Так мы практически не почувствовали разницы, горняки уверенно победили со счетом 3:1. Следующим в Донецк приехал московский «Спартак». Эту сильную команду тоже победили. Затем оставили позади и перспективный СКА (Ростов-на-Дону). А 6 июня был матч с киевским «Динамо». В тот день Виталию Старухину исполнилось 30. Так и у команды Валерия Лобановского выиграли: именинник забил гол.

«И ТЕБЕ БУДУТ И МЕДАЛИ, И КУБКИ»

- Как Виктору Носову удалось укрепить команду?

- Он сумел объединить опыт выдающихся футболистов и молодой азарт новичков. Хорошо вписались талантливые ребята из дубля. Вспоминаются слова Старухина, который говорил Носову после его назначения. «Васильич, да не бойся. Мы из Салькова сделали заслуженного тренера. И тебе будут и медали, и Кубки!.. Ты, главное, с нами дружи. Ну, в смысле - не конфликтуй».

Как выдающийся тренер Виктор Носов не дал похоронить любимую команду. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

- Несмотря на то, что «Шахтер» под руководством Носова стал лишь серебряным призером Чемпионата СССР, считается, его игра была самой лучшей в истории советского футбола.

- Действительно, если реально посмотреть, то единственный раз, когда «Шахтер» мог стать чемпионом Советского Союза, было во время руководства Виктора Носова в 1979 году.

В Донецке на «Локомотиве» (нынешнем РСК «Олимпийский») горняки принимали московский «Спартак». На исторический матч пришло больше 40 тысяч болельщиков, был праздник футбола. Великолепно проявил себя Виталий Старухин (в том году он забил 26 голов и был признан лучшим футболистом СССР), игра «Шахтера» - это

было нечто! Я ходил на все матчи. Было обидно, что такая команда не стала чемпионом. У «Спартака» был админресурс в лице болельщиков, занимавших высокие посты в Москве, а тут какой-то Донецк… Даже ни столица, ни Киев.

1981. Носов и Старухин. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

«Шахтер» дважды становился обладателем Кубка СССР. Это были незабываемые матчи. В 1980 году горняки играли полуфинал в Москве со «Спартаком» в Лужниках, из их состава был убран Старухин. Судья поймал его на том, что он что-то ему сказал во время матча. Одна желтая карточка, вторая, красная. Еще кто-то из наших ребят получил травму. Так «Шахтер» вышел на футбольное поле в резко ослабленном составе и, казалось, у него нет шансов. Но «Шахтер» победил «Спартак». В финал вышло также тбилисское «Динамо», которое тогда было приличной еврокубковой командой. Многим казалось, что оно фаворит. Но мы выиграли со счетом 2:1. Это была работа Носова!

А через три года все повторилось. Опять под руководством Виктора Васильевича, когда даже произошла смена поколений – ушли Дегтерев, Старухин и многие другие игроки, «Шахтер» выиграл Кубок.

«ТОГДА ВЕСЬ МИР БЫЛ ПРОТИВ НАС»

В 1984 году были незабываемые матчи с португальской командой «Порто» в европейском кубке обладателей кубков. Донецкий «Шахтер» мог дойти до финала и выиграть, но тогда вмешалась политика. 1 сентября 1983 года неподалеку от Сахалина советские пограничники сбили корейский «Боинг», следовавший из Нью-Йорка в Сеул. Из-за навигационной ошибки самолет перед этим несколько раз пересек воздушную границу СССР. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа.

Так вот, наши футболисты рассказывали: «Арбитр, судивший матч с «Порто», говорил им в лицо: «Вы убийцы, вы – страна убийц. Ненавижу вас». Тогда весь мир был против нас. 36 лет прошло. Все понимают, что «Шахтер» должен был обыграть «Порто» - вовсе не непроходимую команду - и победить.

ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА ТОРГОВАТЬ ОБУВЬЮ

- Почему Виктор Носов покинул амбициозный «Шахтер» в начале 2001 года?

- Футбольный клуб делал ставку на молодежь, а Виктору Васильевичу тогда было за 60. Для футбольного тренера – не возраст. Через какое-то время титулованного мастера пригласили в хорошо известный ему город Полтава (за полтавскую «Ворсклу» (тогда «Строитель») Виктор Васильевич играл с 1968 по 1971 год). Начинал он в «Ворскле-2», а потом стал главным тренером основной команды полтавчан. Несколько раз я приезжал к нему в гости, и мы подолгу обменивались новостями в его квартире в центре города. И его бывшей команде было нелегко против колючей и неудобной «Ворсклы». Да, и в Донецке эта команда тоже «кусалась». Порой «Шахтер» не мог обыграть полтовчан, которые по финансам и всему остальному никак не стояли вровень. «Ворскла» была практически чисто украинской командой. Помню, очень важный матч в Донецке уже при румынском тренере Мирчи Луческу. Так горняки на своем поле не смогли забить «Ворскле». Матч закончился всухую, со счетом 0:0. А когда в 2009 году полтавчане выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Шахтер», их тогдашний главный тренер Николай Павлов сказал о том, что эту команду создал именно Виктор Васильевич Носов.

Как выдающийся тренер Виктор Носов не дал похоронить любимую команду. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

БОЛЕЛЬЩИКИ ОБИЖАЛИСЬ НА ЛУЧЕСКУ

- Вячеслав, сложилась ли у великого тренера личная жизнь?

- У него была семья, двое сыновей. С женой развелись. Он был спокойным, не гулякой. Говорили, что бывшая жена как-то настроила сыновей против него. Один из них попал в компанию, где употребляли наркотики ... Знаю, что Носов помогал сыновьям по жизни.

- Последним местом работы знаменитого тренера был донецкий «Металлург».

- Он возглавлял Департамент детско-юношеского футбола (аналогичная должность вице-президента по развитию у него была в «Шахтере»). Но как-то случилось, что он не очень охотно рассказывал о своей новой работе. Не знаю почему. Говорил, что мол только начал, еще все в развитии. Поговорим, мол, потом. Но этого потом так и не случилось. Сказали, что Носов приболел и находится в кардиологии института имени Гусака (ОЦКБ) с диагнозом острый ишемический синдром. Подумал, сделают операцию, обязательно проведаю его. Даже мысли не было, что я уже не увижу его никогда…

Виктор Носов скончался 17 апреля 2008 года. Гроб выставили в парке Щербакова возле стадиона «Шахтер». Пришло много болельщиков. У них была обида, кстати, что Мистер Луческу и игроки «Шахтера» не приехали. В тот день они проводили тренировку перед матчем с запорожским «Металлургом». А вот «Ворскла» приезжала попрощаться в полном составе! Разве у них не было игр?..

ОСОБЫЙ ПОДХОД

«Заряжал так, что прямо из его кабинета хотелось выбежать на поле»

Виктор ГРАЧЕВ, экс-нападающий «Шахтера»:

- Носов любил проводить индивидуальные беседы с игроками. По тактике почти не говорил, но заряжал так, что прямо из его кабинета хотелось выбежать на поле! Установка у него длилась максимум 10 минут. Заряжал он такой уверенностью, что я и сам не мог понять, откуда столько сил и подкатов! Виктор Носов никогда не кричал на футболистов, многое им прощал. Поэтому мы его старались не подводить. Когда летом ездили на сборы вместе с семьями, он любил проводить, так сказать, общеполитическую подготовку жен футболистов. Носов, как никто другой, умел сплотить коллектив.

СПРАВКА «КП»

Виктор Носов родился 19 июля 1940 года в селе Красная Речка Хабаровского края. Воспитанник донецкого «Шахтера». Играл на позиции центрального защитника. В основном составе горняков - с 1963 года. Одно время был капитаном.

Выступал за «Шахтер» (Сталино), ЦСКА (Москва), СКА (Ростов-на-Дону), «Шахтер» (Донецк) и «Ворскла» (Полтава). В конце 1980-х работал на Мальдивах главным тренером клуба «Виктори». Был тренером-консультантом в шепетовском «Темпе» (1992 год).

С 2002 по 2005 год работал на руководящих должностях в Донецкой юношеской спортшколе «Шахтера». С февраля 2008-го - директор департамента детско-юношеского футбола ФК «Металлург» (Донецк).

Виктора Носова похоронили в Донецке на Щегловском кладбище. Через восемь лет после его смерти в Полтаве один из переулков назвали именем Виктора Носова.

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