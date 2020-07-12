Умер тренер олимпийской сборной СССР Владимир Сальков

12 Июль 2020 2020-07-12T13:31:08+03:00

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Бывший тренер олимпийской сборной СССР Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает московский ЦСКА.

- Большой вклад Владимира Салькова в то, что наша сборная стала олимпийским чемпионом в 1988 году. Вся его карьера была связана с донецким "Шахтером". Сальков был капитаном команды, которая впервые выиграла кубок СССР в 1961 году. Он много сделал для «Шахтера» и как тренер, - рассказал «КП» пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

Владимир Сальков начал играть в футбол еще в Сталино (прежнее название Донецка). За «Шахтер» в качестве защитника выступал с 1960 по 1968 год (сыграл 237 матчей, забил 3 мяча). После завершения спортивной карьеры тренировал свой бывший клуб, а также московское «Торпедо», волгоградский «Ротор», олимпийскую и основную сборные СССР.

От чего умер Сальков – не сообщается. Но его фанаты помнят, что пять лет назад у экс-тренера олимпийской сборной была травма головы. На него напали возле его гаража якобы по ошибке.

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ИСТОЧНИК KP.RU