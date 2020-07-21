2020-07-21T16:11:39+03:00
Политика

Представители ДНР передали Киеву тело третьего украинского диверсанта

Передача проходила на контрольно-пропускном пункте «Каргил-Марьинка»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Погибшие под Горловкой диверсанты ВСУ оказались иностранными наемниками. Фото: facebook.com/штаб "ООС"Погибшие под Горловкой диверсанты ВСУ оказались иностранными наемниками. Фото: facebook.com/штаб "ООС"
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Тело третьего подорвавшегося 13 июля под Горловкой украинского диверсанта было передано представителям Киева. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 11.00 на контрольно-пропускном пункте «Каргил-Марьинка» оперативной группой представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе при взаимодействии с гуманитарной миссией «Эвакуация 200», украинской стороне было передано тело военнослужащего ВФУ, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что процедура происходила в штатном режиме.

Напомним, что ранее представители ДНР нашли и передали тела двух военнослужащих вооруженных формирований Украины, состоящих в группе ДРГ подорвавшийся под Горловкой. Ими оказались гражданами Эстонии и Соединенных Штатов Америки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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