Глава Седово Владимир Степура в интервью «Комсомолке» о поселке: «Я мечтаю сделать его курортным – настоящим»

21 Июль 2020 2020-07-21T19:37:54+03:00

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Владимир Степура – глава курортного поселка Республики Седово в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал, о чем мечтает и как руководитель, и как местный житель.

– Я мечтаю сделать его курортным – настоящим. Чтобы все пансионаты, которые стоят у нас разрушенными, заработали. Есть просто разрушенные пансионаты, которые побросали хозяева. На это больно смотреть… И самое главное – это береговое укрепление. Вот об этом и мечтаю, - сказал Степура.

Поселковый голова рассказывает, что когда–то директор комбината Ильича выкупил в Седово один пансионат.

- Он занялся вопросом укрепления берега в районе этого пансионата. Нанял Одесский институт. Приезжали специалисты и наблюдали за волной, приливами, отливами в разные времена года, - говорит Владимир Степура. - Они дали вердикт, что в отдельно взятом месте берег укрепить нельзя. Только все и сразу. Очень бы хотелось, чтобы у нас была красивая набережная.

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ИСТОЧНИК KP.RU