Погода в Донецке на день: 21 июля будет ясно и очень солнечно

20 Июль 2020 2020-07-20T23:23:21+03:00

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21 июля в Донецке будет ясная и солнечная погода. При этом в зените солнечные лучи не будут очень агрессивно слепить или греть макушку. Температура воздуха днем максимам поднимется до 27 градусов тепла.

Ясная погода сохранится до самого вечера, а температура упадет до 21 градуса. Это лучшие условия для того, чтобы понаблюдать за кометой NeoWise. Следующая такая хорошая возможность будет возможна только через несколько тысяч лет.

Народный прогноз погоды. 21 июля почитается память святого великомученика Прокопия и отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили, кто в этот день женится, тот будет счастлив. Также 21 июля наши предки судили, какая будет зима. Если день выдался теплым и солнечным, то и зима будет очень мягкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU