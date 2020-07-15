Редкая комета NeoWise будет видна дончанам невооруженным глазом до 23 июля
С 14 по 23 июля у дончан есть последняя возможность сделать впечатляющие фотографии кометы NeoWise. В следующий раз удастся это сделать только через несколько тысяч лет.
Именно в этот период комета будет видна лучше всего на вечернем небе, через час после захода Солнца. Чтобы ее увидеть, нужно выбрать правильное место для наблюдения с открытым северо-западным горизонтом.
Редкое небесное явление не так уж легко найти невооруженным глазом. Поскольку, сейчас она постепенно отдаляется от Солнца и ее «хвост» постепенно становится все более «бледным» на фоне ночного неба. Так что жителям больших городов может понадобится специальная техника (фотоаппарат или телескоп).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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