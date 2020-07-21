2020-07-21T00:06:51+03:00
Общество

Как проехать на отдых в Седово

В поселок пропускают только тех, кто есть в списках
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Седово есть развлечения для детей и взрослыхВ Седово есть развлечения для детей и взрослыхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Для того, чтобы проехать в Седово, отдыхающим нужно заранее записаться в списки. Для этого необходимо связаться с пансионатом, который готов принять вас к себе. При этом он должен быть официально зарегистрирован.

Представитель пансионата или базы отдыха вышлет вам на электронную почту форму, которую необходимо будет заполнить. В ней указываются фамилия, имя, отчество, адрес прописки, номер телефона и имэй, даты заезда и выезда.

Предприниматели передают списки штаб Новоазовского района, а уже после этого они попадают на пост при въезде в Седово. Заняться записью в списки нужно не менее, чем за пять дней до поездки.

Тем временем, глава Новоазовского района заявил, что в Седово не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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