2020-07-20T20:27:50+03:00
Общество

В Седово заболевших среди отдыхающих не выявили

Этому поспособствовали меры, направленные на противодействие распространения коронавируса
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Отдых в Седово идет полным ходомОтдых в Седово идет полным ходомФото: Елена ЛЕБЕДЕВА
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В курортном поселке торговые точки, общепиты и развлечения, открыты пансионаты и базы отдыха, также остановиться можно у предпринимателей, но только зарегистрированных в Министерстве доходов и сборов. Сейчас таких – 165. Работа по регистрации продолжается. Бизнес под «черным флагом» – под запретом. За 15 дней июля зарегистрировались 114 человек. До этого был зарегистрирован лишь 51 предприниматель.

– В пансионатах и базах отдыха организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а физлица–предприниматели обязаны соблюдать те же санитарно–эпидемиологические нормы, но под наблюдением санстанции. К тем, кто будет уклоняться от регистрации, будут применяться меры согласно действующего законодательства, - рассказал руководитель Новоазовского района Олег Моргун.

Олег Валерьевич отметил, что меры, направленные на противодействие распространения коронавируса позволили не выявить ни одного заболевшего в Седово и Новоазовском районе, который был бы связан с местами отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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