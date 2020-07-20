Погода в Донецке на неделю: Синоптики прогнозируют жару и дожди с грозами

20 Июль 2020 2020-07-20T18:12:32+03:00

Погоду на неделю в Донецке спрогнозировали синоптики из Гидрометцентра МЧС ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Температура воздуха может подняться до 30 градусов тепла

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Жителей Республики на этой неделе ждет жара и высокая влажность. Кратковременные дожди, по данным синоптикам, будут сопровождаться грозами. А температура воздуха днем может подняться до 30 градусов тепла, но ощущаться она будет выше из-за сильного испарения. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике ожидаются короткие локальные дожди, грозы. Основной фон температуры воздуха: ночью +15-20º, днем +25-30º, — сказала Гетова.

Напомним, что на прошлой неделе синоптики также прогнозировали осадки, порывистый ветер и жару. Но уже к выходным установилась сухая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU