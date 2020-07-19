Киевские силовики минируют лес на Луганщине

19 Июль 2020 2020-07-19T17:47:37+03:00

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Ни о каком снижении оборотов военной машины нет даже речи. Киевские силовики минируют леса у Счастья и оборудуют капониры для военной техники на окраине Золотого, где Киев обещал начать подготовку к открытию пунктов пропуска через линию соприкосновения.

- Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25-й бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население. В связи с этим призываем мирных жителей данного района быть предельно бдительными и внимательными, – сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Кроме того, по приказу командира 30-й бригады Гараза военнослужащие соединения проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое".

Ранее Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Калиновке.

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ИСТОЧНИК KP.RU