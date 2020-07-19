В ЛНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел села

Украина открыла огонь по мирным селам ЛНР. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Калиновке. Сегодня боевики 24-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск подвергли обстрелу из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета населенный пункт Калиновка, выпустив 10 мин.

- Сегодня киевские силовики обстреляли из миномета село Калиновка, выпустив по населенному пункту 10 мин. В Народной милиции сообщили, что "в ходе обстрела для корректировки огня противник применял беспилотный летательный аппарат типа "Мэвик-про", - сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства ЛНР.

- Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с применением станции подавления "Тритон М1" нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен. Фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются нашими специалистами, – проинформировали в оборонном ведомстве.

Ранее руководители Республик говорили об отмене режима готовности на линии соприкосновения, но при этом заявили о готовности военных дать адекватный ответ на обстрелы территорий ЛДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками

Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробнее)