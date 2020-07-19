С самого утра ВСУ обстреляли Горловку

19 Июль 2020 2020-07-19T10:05:51+03:00

Перемирие только на бумаге. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Под огнем оказались поселки Гольмовский и Доломитное

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С самого утра Украина утюжит Горловку.

Вооруженные формирования Украины сегодня утром из минометов калибром 82 и 120 мм обстреляли поселки на окраинах Горловки.

- Обстрел продолжался с 4:45 до 7:30 с подконтрольного Украине населенного пункта Новолуганское. Под огнем оказались поселки Гольмовский и Доломитное в окрестностях прифронтовой Горловки. Всего было выпущено 16 мин калибром 82 и 120 мм. Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП, стрелковое оружие, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Только за сутки Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня.

Ранее при обстреле Александровки ранение получили мать и сын.

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ИСТОЧНИК KP.RU