С самого утра ВСУ обстреляли Горловку
С самого утра Украина утюжит Горловку.
Вооруженные формирования Украины сегодня утром из минометов калибром 82 и 120 мм обстреляли поселки на окраинах Горловки.
- Обстрел продолжался с 4:45 до 7:30 с подконтрольного Украине населенного пункта Новолуганское. Под огнем оказались поселки Гольмовский и Доломитное в окрестностях прифронтовой Горловки. Всего было выпущено 16 мин калибром 82 и 120 мм. Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП, стрелковое оружие, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Только за сутки Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня.
Ранее при обстреле Александровки ранение получили мать и сын.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Ребят выдернули с передовой» В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР
Лучшие бойцы отправятся на сборы в Керчь и другие российские города (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU