2020-07-14T22:02:31+03:00
Политика

"В Александровке ранены мать и сын": Донецкий волонтер рассказал о последствиях обстрела ВСУ

Поселок Александровка подвергся массированному обстрелу, есть раненые
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Седьмой год идет методичное уничтожение Донбасса.Седьмой год идет методичное уничтожение Донбасса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские силовики подвергли массированному обстрелу западные окраины Донецка, выпущено 10 минометных боеприпасов калибра 120 мм.

Согласно информации СЦКК, ранее в 19:15 со стороны Марьинки в направлении поселка Александровка: произведено 30 выстрелов из скорострельной 23-мм зенитной установки ЗУ-23, также выпущено 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Как это было рассказал "Комсомолке" волонтер Донецка Андрей Лысенко.

- Это было что-то страшное. Лупили ВСУ прямо по центру Александровки, по мирным людям. Как минимум, три дома получили повреждения. А самое страшное ранены мать 42-х лет и ее 18-летний сын. У женщины осколочное ранение ног, а сын получил тяжелые ранения груди, - рассказал волонтер.

Седьмой год идет уничтожение Донбасса, счет жертвам растет каждый день, а перемирия остаются пустым звуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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