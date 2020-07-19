2020-07-19T08:53:13+03:00
Политика

Кобцева: Киев должен определиться с Минскими соглашениями - выполняет он их или выходит

Киев продолжает обстрелы Республик и заявляет о проведении местных выборов уже этой осенью
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Кобцева призвала Киев определиться. Фото: ЛИЦКобцева призвала Киев определиться. Фото: ЛИЦ
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Киев должен решить, выходит он из Минских соглашений или нет.

- В Минском переговорном процессе мы довели украинским представителям, чтобы они до (проведения местных) выборов (в октябре 2020 года) сделали шаг: либо они идут на шаг мирного урегулирования, либо они объявляют о том, что они выходят из Минских соглашений, - представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Представитель ЛНР подчеркнула, что Киеву необходимо принять соответствующее политическое решение.

Она заметила, что Республика с самого своего зарождения отстаивала и будет отстаивать свои интересы, свою свободу и независимость.

Ранее Киев заявил о проведении местных выборов в октябре 2020, хотя это предполагает выполнение и других условий.

Тем временем, Украина не прекращает обстрелы. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР были выпущены 5 мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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