2020-07-18T09:09:58+03:00
Политика

Пункт пропуска «Еленовка» в Донбассе за день пересекли более 300 человек

КПВВ на линии соприкосновения между ДНР и Украиной работал 17 июля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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КПВВ «Еленовка» власти ДНР открывают 1-2 раза в неделюКПВВ «Еленовка» власти ДНР открывают 1-2 раза в неделюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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17 июля контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь, работал в режиме гуманитарного коридора. За день более 300 человек пересекли линию разграничения в оба направления.

По состоянию на 18:00 было оформлено 25 пассажирских автомобилей и 172 человека в режиме «выезд». На «въезд» оформлено 11 машин и 164 человека. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни власти ДНР сообщат дополнительно. В предыдущий раз он был открыт 13 июля.

Напомним, что выехать из Республики можно при наличии регистрации на украинской территории. А въехать в ДНР - только по спискам Межведомственного штаба. Всех приехавших отправляют на двухнедельную обсервацию.

Тем временем, КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной работает в ежедневном режиме. Пункт пропуска каждый день пересекает более тысячи жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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