2020-07-18T10:36:47+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла три населенных пункта в ДНР

Под огнем ВСУ оказались поселки под Ясиноватой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия продолжает использовать минометы при обстрелах мирных поселков и городов. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинская армия продолжает использовать минометы при обстрелах мирных поселков и городов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР были выпущены 5 мин и гранат. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрел попали окрестности Ясиноватой, поселок Крутая Балка и район села Васильевка. По ним украинские вояки стреляли из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия.

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Также не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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