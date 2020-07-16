2020-07-16T17:12:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР за все время зарегистрирован у 583 жителей

За сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 82 пациентаЛечение от коронавируса в ЛНР продолжают 82 пациентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ЛНР зарегистрирован еще у шести жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего на 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 583, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что за все время от коронавируса излечились и были выписаны из больниц – 501 человек.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в Минздраве Республики. - С начала пандемии умерли 14 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена еще у 18 жителей. За все время Covid-19 зарегистрировали у 1444 человек. Из этого числа 675 человек выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 87 летальных случаев. Лечение продолжают 682 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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