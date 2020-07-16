Коронавирус в ЛНР за все время зарегистрирован у 583 жителей

16 Июль 2020 2020-07-16T17:12:12+03:00

За сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести человек

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в ЛНР зарегистрирован еще у шести жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего на 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 583, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что за все время от коронавируса излечились и были выписаны из больниц – 501 человек.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в Минздраве Республики. - С начала пандемии умерли 14 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена еще у 18 жителей. За все время Covid-19 зарегистрировали у 1444 человек. Из этого числа 675 человек выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 87 летальных случаев. Лечение продолжают 682 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками

Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU