2020-07-15T20:22:32+03:00
Общество

В Донецке подростки у водоема нашли сумку с боеприпасами

Подростки обратились к полицейским и рассказали им о находке
Екатерина Сорока
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Наряд полиции обеспечил безопасность граждан до прибытия следственно-оперативной группы полицииНаряд полиции обеспечил безопасность граждан до прибытия следственно-оперативной группы полицииФото: Михаил ФРОЛОВ
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На берегу одного из водоемов Донецка подростки обнаружили сумку с боеприпасами. К счастью, ребята не стали трогать свою находку. Вместо этого они обратились за помощью к правоохранителям. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Оперативно прибывшие сотрудники Донецкого ГО ГСВО обеспечили безопасность граждан и сохранность находки до приезда коллег, — говорится в сообщении. — Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Киевского районного отделения полиции Донецка произвела опись и изъятие найденных предметов.

Добавим, что сегодня стало известно о минировании офисного центра «Столичный» также в Донецке. Информация поступила от анонима на горячую линию 102. Но после тщательной проверки, взрывного устройство обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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