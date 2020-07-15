В Донецке подростки у водоема нашли сумку с боеприпасами
На берегу одного из водоемов Донецка подростки обнаружили сумку с боеприпасами. К счастью, ребята не стали трогать свою находку. Вместо этого они обратились за помощью к правоохранителям. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
— Оперативно прибывшие сотрудники Донецкого ГО ГСВО обеспечили безопасность граждан и сохранность находки до приезда коллег, — говорится в сообщении. — Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Киевского районного отделения полиции Донецка произвела опись и изъятие найденных предметов.
Добавим, что сегодня стало известно о минировании офисного центра «Столичный» также в Донецке. Информация поступила от анонима на горячую линию 102. Но после тщательной проверки, взрывного устройство обнаружено не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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