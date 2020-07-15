Минирование офисного центра в Донецке: Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась

В целях безопасности дорогу к «Столичному» перекрыли. Фото: МВД ДНР

О минировании офисного центра «Столичный» в центре Донецка правоохранители узнали от анонимного источника. Однако эта информация не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— На линию 102 поступила информация о том, что в здании, расположенном на проспекте Богдана Хмельницкого 102, якобы заложено взрывное устройство, которое будет приведено в действие, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 13.50 уже началась эвакуация работников здания. Работников офисного центра вывели на улицу. Стражи порядка незамедлительно приехали по указанному адресу и провели проверку помещений здания.

— Правоохранители отмечают, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, — добавили в ведомстве.

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