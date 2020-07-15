В центре Донецка эвакуируют работников офисного центра «Столичный» из-за подозрения на минирование

15 Июль 2020 2020-07-15T16:33:41+03:00

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Сегодня около 13.50 началась эвакуация работников офисного центра «Столичный» в центре Донецка. Поступила информация о том, что здание заминировано. Об эвакуации работников здания «Столичного» на своей страничке сообщила депутат Народного Совета Анастасия Селиванова.

— Эвакуация всего здания длилась несколько минут. Нас вывели на улицу и сказали отойти подальше от здания. Уже скоро приехали машины пожарных и разных ведомств, — рассказал один из работников офиса и очевидец событий Александр.

После дорогу к «Столичному перекрыли» на отрезке от Челюскинцев и до Артема.

— Последний раз участником учебной тревоги я была в школе (нуууу.. помните, три звонка... и все бегут....). Не знаю, была ли это учебная эвакуация, но всё было по-настоящему, — добавила депутат Селиванова. — Хочу отметить оперативную и слаженную работу всех ведомств в ходе эвакуации граждан. Увидеть их действия в реальных условиях было очень интересно.

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ИСТОЧНИК KP.RU