Донецк передал Киеву тело диверсанта ВСУ, подорвавшегося на мине под Горловкой
Представители Республики передали украинской стороне тело погибшего под Горловкой диверсанта ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
— Сегодня мы передали эвакуированное нами в качестве жеста доброй воли тело погибшего диверсанта украинской стороне для придания его земле, — говорится в сообщении.
Напомним, что военнослужащий подорвался на мине 13 июля. У Киева была возможность забрать тело. Народная милиция предоставила гарантии безопасности для эвакуации. Однако вместо гражданско-военного сотрудничества «Эвакуация 200» выдвинулись боевые группы ВСУ. Операция была сорвана. И военнослужащие ДНР тем же вечером сами эвакуировали погибшего.
Позже выяснилось, что в результате подрыва мин есть еще двое погибших. Сейчас между сторонами идут переговоры о возможных вариантах эвакуации их тел.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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