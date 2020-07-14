Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой

14 Июль 2020 2020-07-14T18:12:03+03:00

Военнослужащие ДНР эвакуировали одного из погибших, его тело сейчас находится в одном из республиканских моргов. Фото: СЦКК

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Трое украинских военнослужащих погибли на минном поле под Горловкой.

Инцидент произошел накануне утром. Как отмечали в Управлении Народной милиции, в направлении позиций ДНР в поселке Зайцево выдвинулась группа из шести военнослужащих ВСУ. Они вышли на минное поле, один погиб сразу, двоих других в УНМ посчитали изначально ранеными.

- Военнослужащие диверсионного подразделения 35 бригады морской пехоты ВФУ, проводя рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции НМ ДНР в районе Зайцево, подорвались на взрывном устройстве, в результате чего один из диверсионной группы погиб на месте. На данный момент обсуждаются возможные и приемлемые для обеих сторон варианты эвакуации заявленных украинской стороной в СЦКК еще двух тел погибших военнослужащих ВФУ, – уточнили уже сегодня в СЦКК.

При этом украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв и сама же его подло нарушила. ДНР в 14:00 предоставила гарантии тишины. Однако вместо специалистов организации гражданско-военного сотрудничества «Эвакуация 200» к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы ВСУ. Эвакуация была сорвана.

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ИСТОЧНИК KP.RU