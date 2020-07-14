ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе

14 Июль 2020 2020-07-14T15:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько установок реактивной артиллерии украинских силовиков обнаружено вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса, это несмотря на все договоренности и перемирия.

- За прошедшие сутки в районе населенного пункта Волноваха (Волноваха с 2014 года контролируется вооруженными силами Украины. Город расположен на юге Донбасса примерно в 25 км от линии соприкосновения) установлены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» в непосредственной вблизи от жилых домов, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

Эта техника находится на балансе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, ВСУ и не думали снижать интенсивность огня. Только за сутки четыре раза они нарушили действующие договоренности о перемирии, обстреляв поселки на горловском, донецком и мариупольском направлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На горячую линию Минздрава ДНР каждый день обращаются до 400 человек

Звонят по всем вопросам, касающимся коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU