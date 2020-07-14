2020-07-14T15:43:38+03:00
Политика

ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе

Разведка ДНР зафиксировала перемещение военной техники Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Разведка ДНР зафиксировала три реактивные системы. Фото: Штаб "ООС"Разведка ДНР зафиксировала три реактивные системы. Фото: Штаб "ООС"
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Несколько установок реактивной артиллерии украинских силовиков обнаружено вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса, это несмотря на все договоренности и перемирия.

- За прошедшие сутки в районе населенного пункта Волноваха (Волноваха с 2014 года контролируется вооруженными силами Украины. Город расположен на юге Донбасса примерно в 25 км от линии соприкосновения) установлены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» в непосредственной вблизи от жилых домов, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

Эта техника находится на балансе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, ВСУ и не думали снижать интенсивность огня. Только за сутки четыре раза они нарушили действующие договоренности о перемирии, обстреляв поселки на горловском, донецком и мариупольском направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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