Трудовские и Александровка были обстреляны армией Украины

14 Июль 2020 2020-07-14T21:03:05+03:00

Результат перемирия в одном из сел Донбасса. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Украинские силовики подвергли массированному обстрелу западные окраины Донецка, выпущено 10 минометных боеприпасов калибра 120 мм. Об этом сегодня информировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным наблюдателей, в 19:40 со стороны занятой ВСУ Марьинки по району поселка шахты «Трудовская» на окраине Донецка выпущено 10 мин калибром 120 мм, произведено 50 выстрелов из БМП-2.

Согласно информации СЦКК, ранее в 19:15 со стороны Марьинки в направлении поселка Александровка: произведено 30 выстрелов из скорострельной 23-мм зенитной установки ЗУ-23, также выпущено 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Ранее сообщалось, что ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе. Три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» зафиксированы разведкой ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU