Украинский националист дезертировал вместе с оружием

14 Июль 2020 2020-07-14T20:44:01+03:00

Делать схроны - это у них уже в крови. Фото: lb.ua

А перед этим успел сделать целый схрон оружия, воруя у своих же

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Прибывший в одну из бригад ВСУ в качестве добровольца националист с говорящей фамилией Кривда, замеченный в воровстве боеприпасов, дезертировал с оружием из зоны "операции объединенных сил" ("ООС").

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал,что командир 1-го батальона 30-й бригады выявил "схрон с 800 патронами и 10 гранатами РГД-5 на западной окраине хутора Вольный".

- В ходе наблюдения за тайником была зафиксирована дополнительная закладка патронов солдатом Кривда, который при попытке задержания оказал сопротивление и скрылся с оружием. Военнослужащий объявлен в розыск. Установлено, что Алексей Кривда, уроженец Умани, проживавший в Киеве, прибыл для восполнения некомплекта бригады в качестве добровольца из резерва националистической организации, - сообщил он.

Ранее трое украинских военнослужащих погибли на минном поле под Горловкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU