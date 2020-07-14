2020-07-14T20:44:01+03:00
Политика

Украинский националист дезертировал вместе с оружием

А перед этим успел сделать целый схрон оружия, воруя у своих же
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Делать схроны - это у них уже в крови. Фото: lb.uaДелать схроны - это у них уже в крови. Фото: lb.ua
Изменить размер текста:

Прибывший в одну из бригад ВСУ в качестве добровольца националист с говорящей фамилией Кривда, замеченный в воровстве боеприпасов, дезертировал с оружием из зоны "операции объединенных сил" ("ООС").

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал,что командир 1-го батальона 30-й бригады выявил "схрон с 800 патронами и 10 гранатами РГД-5 на западной окраине хутора Вольный".

- В ходе наблюдения за тайником была зафиксирована дополнительная закладка патронов солдатом Кривда, который при попытке задержания оказал сопротивление и скрылся с оружием. Военнослужащий объявлен в розыск. Установлено, что Алексей Кривда, уроженец Умани, проживавший в Киеве, прибыл для восполнения некомплекта бригады в качестве добровольца из резерва националистической организации, - сообщил он.

Ранее трое украинских военнослужащих погибли на минном поле под Горловкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает пропускной пункт «Еленовка» в Донбассе: фоторепортаж

Пропускной пункт «Еленовка» снова открыли на один день (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 июля "Лугансквода" прекратит водоснабжение южной части столицы Республики
"В Александровке ранены мать и сын": Донецкий волонтер рассказал о последствиях обстрела ВСУ
Трудовские и Александровка были обстреляны армией Украины
Украинский националист дезертировал вместе с оружием
Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты
Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой
Украинские спецслужбы копируют данные с телефонов жителей ЛНР, пересекающих линию разграничения
"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности
Украинские вояки избили местного жителя за отказ дать им воды
ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе
Военные ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, которого бросили свои
Новые талоны с розами посвящены Донецку
Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина
Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»
Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ
Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым