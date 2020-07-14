Украинский националист дезертировал вместе с оружием
Прибывший в одну из бригад ВСУ в качестве добровольца националист с говорящей фамилией Кривда, замеченный в воровстве боеприпасов, дезертировал с оружием из зоны "операции объединенных сил" ("ООС").
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал,что командир 1-го батальона 30-й бригады выявил "схрон с 800 патронами и 10 гранатами РГД-5 на западной окраине хутора Вольный".
- В ходе наблюдения за тайником была зафиксирована дополнительная закладка патронов солдатом Кривда, который при попытке задержания оказал сопротивление и скрылся с оружием. Военнослужащий объявлен в розыск. Установлено, что Алексей Кривда, уроженец Умани, проживавший в Киеве, прибыл для восполнения некомплекта бригады в качестве добровольца из резерва националистической организации, - сообщил он.
Ранее трое украинских военнослужащих погибли на минном поле под Горловкой.
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