Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»

14 Июль 2020 2020-07-14T10:59:31+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин своим Указом освободил Ольгу Долгошапко от должности министра здравоохранения и одновременно назначил ее своим советником.

- Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР, - сказала сегодня «КП» Ольга Николаевна.

На посту министра Ольге Долгошапко удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом в ДНР. Этот феномен можно объяснить личностью Ольги Николаевны. Волевая женщина больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А когда началась война, не задумываясь, возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов (акушер-гинеколог – хирургическая специальность).

Напомним, что исполнять обязанности министра здравоохранения назначен Александр Оприщенко. Бывший руководитель Республиканского травматологического центра в 2017 и 2018 годах возглавлял Минздрав.

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ИСТОЧНИК KP.RU