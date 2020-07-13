Глава ДНР назначил Ольгу Долгошапко своим советником

13 Июль 2020 2020-07-13T21:47:19+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин освободил Ольгу Долгошапко от должности министра здравоохранения и одновременно назначил ее своим советником.

- Освободить Долгошапко Ольгу Николаевну от должности министра здравоохранения ДНР, – говорится в указе Главы ДНР № 232 от 12 июля 2020 года.

Ольга Долгошапко была руководителем ведомства с 3 декабря 2018 года. До этого два года Министерство здравоохранения возглавлял Александр Оприщенко. Теперь он назначен и.о. министра здравоохранения - согласно указу Главы ДНР № 233 от 13 июля.

Напомним, что до назначения министром в декабре 2016 года Оприщенко был директором Республиканского травматологического центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU