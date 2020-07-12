На горячую линию Минздрава каждый день обращаются до 400 человек

Горячая линия Министерства здравоохранения работает круглосуточно и без выходных. В этом убедился корреспондент «Комсомольской правды».

Идея посмотреть, как работает горячая линия по коронавирусу, у меня появилась спонтанно. На экскурсию отправляемся с министром здравоохранения Ольгой Долгошапко. Ольга Николаевна с коридора позвонила на короткий номер и стала расспрашивать об опасной инфекции.

Оператор быстро давал исчерпывающие ответы. Министр осталась довольна. А ребята, увидев Ольгу Николаевну, засмущались, поняв, кто им только что звонил.

В субботу утром на 13-м этаже за пультом многоканальной связи в полной боевой готовности пять студентов Донецкого медицинского университета. Как оказалось, на дежурство они заступили впервые. Еще недавно на шквал звонков отвечали врачи-интерны.

В Республике горячая линия работает с 11 марта (в этот день Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией). Если два месяца назад на нее поступало около 2000 звонок в сутки, то сейчас 300-400.

- Жители звонят по всем острым вопросам, связанным с коронавирусом. Кто-то приехал и не знает, куда обратиться; у кого-то повысилась температура, не знает, что делать. У кого-то заболел родственник, а уходить ли на самоизоляцию? Кто-то вышел из больницы, а продолжать ли самоизоляцию? – рассказали операторы.

Пожелав будущим врачам удачи, Ольга Долгошапко сказала, чтобы они время от времени по очереди выходили подышать свежим воздухом. И рассказала такой анекдот. Приходит следователь к судмедэксперту и спрашивает:

- Так какая причина смерти подозреваемого?

- Коронавирусная инфекция.

- Как?.. У него же два огнестрельных ранения и семь - ножевых.

- А это - сопутствующие заболевания.

Телефон «горячей линии»: (062) 303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

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