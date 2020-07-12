Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 60 боеприпасов. Фото: ТК «Звезда»

Украинские боевики за прошедшие сутки три раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике шестьдесят три боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Противник открывал огонь по Республике из 120 минометов, ПТУР, вооружения БМП и стрелкового оружия.

- В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики ВФУ один раз открывали огонь по району Гольмовского из вооружения БМП, ПТУР и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома на улице Селидовская, - говорится в сообщении.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики пять раз обстреляли ДНР. В результате вчерашних обстрелов района поселка шахты «Октябрьская» повреждения получили три дома на улице Пятницкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинские боевики нанесли минометные удары по пригородам Донецка

Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)