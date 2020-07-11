2020-07-11T13:06:21+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по ДНР 54 боеприпаса

Под обстрел попали донецкое, мариупольское и горловское направления
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Киевские силовики выпустили по ДНР 54 боеприпаса. Фото: warfiles.ruКиевские силовики выпустили по ДНР 54 боеприпаса. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 54 единицы, - говорится в сообщении.

Для обстрела территории Республики киевские силовики применяли различное вооружение.

- Применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - рассказали в СЦКК.

Под обстрел попали донецкое, мариупольское и горловское направления.

Обстрелы на донецком направлении велись по районам села Спартак и поселка Минеральное; на горловском – по району поселка Доломитное; на мариупольском – по окрестностям сел Коминтерново и Ленинское, - сказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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