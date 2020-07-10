2020-07-10T18:50:39+03:00
Общество

Кинотеатры открылись: Низкие цены, шахматный порядок и дезинфекция всего

С 3 июля в Донецке заработали все кинозалы
Виктория Подарова
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В кинотеатре показывают фильмы 2020 года, но громких новинок там нетВ кинотеатре показывают фильмы 2020 года, но громких новинок там нетФото: Виктория Подарова
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В «Звездочке» малолюдно. Цены после трехмесячного простоя в связи с угрозой коронавируса, снизили. Сейчас билеты стоят от 50 до 160 рублей в зависимости от времени показа. А раньше достигали 250 рублей за место.

— Людей пока немного, но это нормально. Думаю, не все еще знают, что кинотеатр работает. Мы соблюдаем все правила: обрабатываем залы, ходим в масках, рассаживаем людей в шахматном порядке. А показываем, в основном, фильмы этого и прошлых годов. Сейчас вся индустрия в кризисе, так что нельзя сказать, что мы не страдаем, — говорит Виталий Гейслеров, директор кинотеатра.

В условиях режима повышенной готовности в кинотеатре нужно соблюдать социальную дистанцию, поэтому людей садят в шахматном порядке Фото: Виктория Подарова

В условиях режима повышенной готовности в кинотеатре нужно соблюдать социальную дистанцию, поэтому людей садят в шахматном порядкеФото: Виктория Подарова

Кинотеатр в Золотом кольце и им. Шевченко тоже работают. В пустых залах играет музыка из фильмов, и вообще нет людей. В Шевченко активно работает бар. Люди приходят за холодными напитками и падают на удобные кресла, отдыхают от жары. Цены везде одинаковые: от 100 до 160 рублей за фильм. Есть скидки студентам и школьникам.

— Я стараюсь ходить в кинотеатры раз в две недели, если показывают что-то интересное. Но в последнее время не было громких новинок, так что на полные залы администрация не рассчитывает. Жду хотя бы минимальной безопасности от работников зала: маски, антисептики и правильная рассадка людей, — комментирует ситуацию студент Антон Шпаков.

В «Фунтуре синема», что в Донецк Сити, ситуация подобная.

Мы сейчас показываем новинки весны 2020. Безопасность полная: ходим в масках, рассаживаем людей, обрабатываем все на свете. Но лето всегда было худшей порой для кинотеатров. В прошлом году было примерно столько же посетителей, хотя вируса не было. Просто нужно это пережить, — говорит администратор Егор.

В репертуаре кинотеатров сейчас «Тролли. Мировой тур», «Бладшот», «Вперед», «Джентльмены». Громких премьер сейчас нет, но двери кинотеатров открыты для всех любителей хорошего кино или веселых компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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