Украинские боевики нанесли минометные удары по пригородам Донецка

12 Июль 2020 2020-07-12T11:01:26+03:00

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Утром 12 июля Вооруженные формирования Украины выпустили больше 30 мин по северным пригородам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 4.37 до 7.20 зафиксированы обстрелы со стороны украинских позиций в направлении Яковлевки, Донецкого аэропорта, Спартака. Выпущено в общей сложности 32 мины калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины в ДНР пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы на донецком направлении велись по районам Спартака и Минерального; на горловском – по району Доломитного; на мариупольском – по окрестностям Коминтерново и Ленинское. Украинские боевики применяли минометы калибром 120- и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU