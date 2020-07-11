ВСУ из-за нехватки личного состава в Донбассе – минируют местность
Вооруженные формирования Украины минируют местность в Донбассе из-за нехватки личного состава. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Нашей разведкой зафиксирована установка больше 300 противотанковых мин в районе населенного пункта Попасная, – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства ЛНР, в базирующейся в Новоайдарском районе 30-й бригаде для комплектации состава не хватает больше 200 солдат.
- По приказу командира бригады полковника Ивана Гараза позиции подразделений, дороги и подступы к населенным пунктам района ответственности соединения усилены дополнительными минными заграждениями, - рассказали в Народной милиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждено два дома и гараж
Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU