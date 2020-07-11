ВСУ из-за нехватки личного состава в Донбассе – минируют местность

11 Июль 2020 2020-07-11T16:13:05+03:00

В районе Попасной установлено больше 300 мин

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Вооруженные формирования Украины минируют местность в Донбассе из-за нехватки личного состава. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Нашей разведкой зафиксирована установка больше 300 противотанковых мин в районе населенного пункта Попасная, – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства ЛНР, в базирующейся в Новоайдарском районе 30-й бригаде для комплектации состава не хватает больше 200 солдат.

- По приказу командира бригады полковника Ивана Гараза позиции подразделений, дороги и подступы к населенным пунктам района ответственности соединения усилены дополнительными минными заграждениями, - рассказали в Народной милиции.

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Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU