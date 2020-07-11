В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке повреждено два дома и гараж
Утром, 11 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Гольмовский, что в Горловке. В результате ведения огня - повреждены два дома и гараж. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
- В 6.45 произошел обстрел Большой Гольмы. Есть прямое попадание в гараж по адресу: Селидовская, 8, поврежден мотоцикл. Также по улице Селидовская, 8, в многоквартирном доме повреждено остекление, по улице Селидовская, 34, произошло попадание в дом, – рассказал Иван Сергеевич.
Глава Горловки отметил, что на данный момент о пострадавших информации нет.
Тем временем, в МЧС Республики сообщили о восстановлении в поселке электроснабжения, которое было нарушено в результате обстрела 9 июля со стороны украинкой армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU