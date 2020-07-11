2020-07-11T14:38:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 13 жителей

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 568 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время от коронавируса излечились 482 жителяЗа все время от коронавируса излечились 482 жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки коронавирус в ЛНР выявлен у 13 жителей, трое выздоровели, зарегистрирован один летальный случай. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 08.00 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 568, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ЛНР.

За все время от коронавируса излечились 482 жителя.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 14 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в Минздраве Луганской Народной Республики.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике коронавирус за сутки выявили у 24 жителей. За все время Covid-19 зарегистрирован у 1360 человек. 618 - выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 79 летальных случаев. Лечение продолжают 663 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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