За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей
По актуальным данным на сегодняшнее утро коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
— Всего по состоянию на 09:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 555, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день с полным выздоровлением и двумя отрицательными тестами на СOVID-19 больницы покинули 479 человек. За все время было зарегистрировано 13 летальных случаев. При этом за прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 не было.
Тем временем, в соседней Донецкой Народной Республики медики продолжают каждый день находить по 10 – 20 новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день лечение там продолжают 656 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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