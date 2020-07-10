За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей

10 Июль 2020 2020-07-10T12:29:15+03:00

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии коронавирус в ЛНР официально был выявлен у 555 жителей

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По актуальным данным на сегодняшнее утро коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Всего по состоянию на 09:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 555, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день с полным выздоровлением и двумя отрицательными тестами на СOVID-19 больницы покинули 479 человек. За все время было зарегистрировано 13 летальных случаев. При этом за прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 не было.

Тем временем, в соседней Донецкой Народной Республики медики продолжают каждый день находить по 10 – 20 новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день лечение там продолжают 656 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU