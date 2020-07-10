2020-07-10T11:53:07+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 июля 2020 года: У шести человек, вернувшихся из Украины через КПП «Еленовка», выявили COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 10 июля 2020 года
Екатерина Сорока
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КПП «Еленовка» открыли на один деньКПП «Еленовка» открыли на один деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили у 17 жителей, из них шесть человек 7 июня вернулись из Украины через КПП «Еленовка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Добавим, что по актуальным данным на утро 10 июля всего в Республике зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 1336: на лечении – 656 пациентов, выписаны – 601 человек, летальных случаев – 79.

Ранее «Комсомолка» попросила министра здравоохранения Республики Ольгу Долгошапко сделать прогноз о дальнейшем развитии ситуации с COVID-19. На что она ответила, что ожидается спад коронавирусной инфекции. Но произойдет это не быстро.

— Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится. В данной ситуации радует только то, что у большинства (а это 60 процентов всех заразившихся) заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме (сами люди не болеют, но вирус в их организме есть), — говорит Ольга Николаевна.

Кроме того, было внесено послабление в Указ Главы ДНР Дениса Пушилина «О введении режима повышенной готовности». Теперь в пункте о запрете проведения массовых мероприятий есть уточнение. Проводить массовые мероприятия можно. Но только в дни, определенные штабом по предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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