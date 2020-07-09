«Мне не верится, что я когда-то увижу море»: Дончане хотят осуществить мечту больной женщины из Горловки

Маленькими, почти детскими пальчиками Елена переворачивает страницы семейного альбома. Она и сама такая маленькая, что напоминает подростка. Правда, подростка с грустными взрослыми глазами.

- Это вот мы были когда-то с папой на море. Это на каком-то диком, совершенно пустом пляже под Евпаторией, - Лена улыбается, указывая пальцем на черно-белые снимки. - А это я в санатории. Была у нас там одна замечательная процедура – «ночной сон на море». Под навесом, на топчанах, на мягоньких матрасах, под тёпленькими одеялами. Эх, кто ж там спал! Песни, смех, разговоры... Но часам к двум ночи затихали. Убаюкивались этим волшебным «шшшур-шшшур» волн по песку и разноцветными огоньками кораблей на рейде – далеко, на горизонте, где небо-море – это одно, чудное, сказочное.

Она не была на море много лет. Лена вместе с папой-пенсионером живут в героической Горловке. Ее болезнь – ревматоидный артрит сделал девушку заложницей четырех стен. А война и ночевки в подвале обострили течение болезни. В этом году даже челюстно-лицевые суставы воспалились и доставили ей немало мучений. Она старается не жаловаться и ничего не просить – видит, землякам вокруг и так приходится туго.

- Вот, значит, затаилась в уголке, свернулась ёжиком и не ропщу. Проживаю свою войну со своим Городом. Со своими. Она ведь, по большому счёту, достала уже всех, эта война. Ну, стреляют, ну убивают, ну разрушают, ну разлучают. Так война ж ведь. Не отпуск на курорте, - говорит она.

Но мечта есть мечта, она помогает Лене жить. Вопреки нескончаемой войне, обстрелам ее родного города, мучительным болям в суставах, нищей пенсии, она мечтает увидеть море, потрогать его ладошкой, стать невесомой в его волнах.

Это же так просто – увидеть море! Ну, кажется, что может быть проще? Это же не о космосе мечтать, в самом деле! Но, оказалось, космос может быть даже доступнее, чем местный курорт.

Неравнодушные дончане решили осуществить мечту Елены. И когда казалось, что доступное жилье для девушки уже было найдено, вдруг, как гром среди ясного неба, указ: в Седово теперь можно въехать исключительно по спискам, а те, к кому вы въезжаете, должны быть зарегистрированы, как ФЛП. Хрупкая мечта рассыпалась. Радушные хозяева, согласившиеся принять у себя Елену с ее отцом бесплатно, не готовы оббивать бюрократические пороги, они не зарабатывают денег на съеме жилья, а всегда пускали к себе исключительно бесплатно людей из обстреливаемых районов – Зайцево, Октябрьского и т.д.

- Вы главное не расстраивайтесь, я все пойму, вы же не виноваты, что так получилось. Мне только вот людей бедных жалко, - с каким-то запредельным христианским смирением говорит Лена.

Мы не можем допустить, чтобы мечта Елены так и осталась мечтой. Удалось найти пансионат, где условия идеально подойдут больному человеку. Тут и близость к морю, и первый этаж. Одно но. Нужны деньги. Сумма небольшая, но для семьи Елены и ее отца совершенно неподъемная. Давайте все вместе совершим это чудо для горловчанки? Мечты должны сбываться.

Деньги с пометкой «Для Лены из Горловки» можно перечислить на карту Сбербанка РФ 2202 2010 7895 9356 (карта на имя Николая Викторовича)

Или передать в Донецке автору этого материала (071 319 01 68)

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