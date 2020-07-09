В ДНР восстанавливают ряд объектов в Киевском районе Донецка

9 Июль 2020 2020-07-09T23:22:10+03:00

Был проверен ход строительных работ на ряде объектов. Фото: ДАН

Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец провел там выездное совещание

Изменить размер текста: A A

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец провел выездное совещание в Киевском районе Донецка. Там строители приступили к восстановительным работам на ряде объектов, поврежденных в результате боевых действий.

Был проверен ход строительных работ в общежитии, многоквартирном жилом доме, детском саду и здании амбулатории №10 центра первичной медико-санитарной помощи №4.

- Детский сад и амбулатория планируется к открытию после завершения восстановительных работ. Ориентировочно работы на всех этих объектах планируется завершить к концу текущего год, - сообщил министр ЖКХ.

Сейчас в общежитии и жилом доме проводится демонтаж поврежденных конструкций, в отдельных частях объектов строители уже штукатурят и шпатлюют комнаты, проводят электромонтажные работы.

В детском саду необходимо выполнить отделку двух групп – в частности отремонтировать бассейн, заменить в нем вентиляцию и пищеблок, частично заменить стеклопакеты и радиаторы.

О планах по восстановлению разрушенных войной зданий шла речь на последней Прямой линии с Денисом Пушилиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как детям из ДНР пересечь границу с Россией

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала об особенностях поездок в Российскую Федерацию для несовершеннолетних граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU