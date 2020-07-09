2020-07-09T23:22:10+03:00
Общество

В ДНР восстанавливают ряд объектов в Киевском районе Донецка

Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец провел там выездное совещание
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Был проверен ход строительных работ на ряде объектов. Фото: ДАНБыл проверен ход строительных работ на ряде объектов. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец провел выездное совещание в Киевском районе Донецка. Там строители приступили к восстановительным работам на ряде объектов, поврежденных в результате боевых действий.

Был проверен ход строительных работ в общежитии, многоквартирном жилом доме, детском саду и здании амбулатории №10 центра первичной медико-санитарной помощи №4.

- Детский сад и амбулатория планируется к открытию после завершения восстановительных работ. Ориентировочно работы на всех этих объектах планируется завершить к концу текущего год, - сообщил министр ЖКХ.

Сейчас в общежитии и жилом доме проводится демонтаж поврежденных конструкций, в отдельных частях объектов строители уже штукатурят и шпатлюют комнаты, проводят электромонтажные работы.

В детском саду необходимо выполнить отделку двух групп – в частности отремонтировать бассейн, заменить в нем вентиляцию и пищеблок, частично заменить стеклопакеты и радиаторы.

О планах по восстановлению разрушенных войной зданий шла речь на последней Прямой линии с Денисом Пушилиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как детям из ДНР пересечь границу с Россией

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала об особенностях поездок в Российскую Федерацию для несовершеннолетних граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР восстанавливают ряд объектов в Киевском районе Донецка
Армия Украины обстреливает Республику по всем направлениям из минометов и зениток
Гигантский голубь, необычный фонтан: Продолжается реконструкция площади в Мариуполе
В драмтеатре Донецка открылась выставка памяти ровесника муздрамы - актера Михаила Бондаренко
Двухнедельная обсервация для сотрудников ОБСЕ будет отменена на территории ДНР
В ДНР коронавирус за все время подтвержден у 51 несовершеннолетнего
Спасатели не обнаружили взрывчатки в ТЦ «Континент»
Почти 1 500 человек пришлось эвакуировать из торгового центра «Континент»
Где в ДНР можно подать документы на паспорт РФ по живой очереди?
В Донецке эвакуировали работников и посетителей торгового центра из-за угрозы взрыва
Никонорова: Обсуждение закона об особом статусе Донбасса идет постатейно
Коронавирус в ДНР: В Республике выявлены 29 случаев заражения Covid19
Украина выпустила по ДНР 40 боеприпасов только за одни сутки
Пожар на Луганщине грозит подрывом складов боеприпасов ВСУ
Погода в Луганске на день: днем 9 июля обещают +29 и кратковременные дожди
Погода в Донецке на день: 9 июля дончан ждет +26