В ДНР восстанавливают ряд объектов в Киевском районе Донецка
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец провел выездное совещание в Киевском районе Донецка. Там строители приступили к восстановительным работам на ряде объектов, поврежденных в результате боевых действий.
Был проверен ход строительных работ в общежитии, многоквартирном жилом доме, детском саду и здании амбулатории №10 центра первичной медико-санитарной помощи №4.
- Детский сад и амбулатория планируется к открытию после завершения восстановительных работ. Ориентировочно работы на всех этих объектах планируется завершить к концу текущего год, - сообщил министр ЖКХ.
Сейчас в общежитии и жилом доме проводится демонтаж поврежденных конструкций, в отдельных частях объектов строители уже штукатурят и шпатлюют комнаты, проводят электромонтажные работы.
В детском саду необходимо выполнить отделку двух групп – в частности отремонтировать бассейн, заменить в нем вентиляцию и пищеблок, частично заменить стеклопакеты и радиаторы.
О планах по восстановлению разрушенных войной зданий шла речь на последней Прямой линии с Денисом Пушилиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU