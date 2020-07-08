Как детям из ДНР пересечь границу с Россией

С 1 июля жителям ДНР разрешили беспрепятственно ездить в Россию. Многие воспользовались возможностью поехать к морю вместе с детьми. Или только собираются провести отпуск в РФ. Ведь граница с Украиной фактически закрыта. А доступ на республиканский курорт в Седово ограничен. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что нужно знать о пересечении границы детьми, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

С КЕМ МОЖЕТ ВЫЕХАТЬ

- Прежде всего, важно, с кем несовершеннолетний гражданин может выехать за границу, - отмечает Селиванова.

Согласно законодательству ДНР и России несовершеннолетний (ребенок до 18 лет) может выехать за территорию ДНР и РФ с двумя или одним родителем, с сопровождающим лицом (бабушки, тети, дяди, с группой) или самостоятельно.

Если ребенок едет с одним родителем, то согласие второго родителя не требуется.

Если едет с сопровождающим или самостоятельно, то ему необходимо нотариальное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу. В согласии на выезд ребенка должны содержаться данные:

- о лицах, в сопровождении которых выезжает ребенок;

- о сроках выезда;

- о странах, которые посетит ребенок.

- Если вы отправляете ребенка (гражданина РФ-ДНР) с бабушкой в Крым, то для возвращения в ДНР в доверенности необходимо указать - Донецкая Народная Республика, - обращает внимание депутат НС.

А ЕСЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

- Следующий вопрос: с какого возраста ребенок может самостоятельно пересекать границу? – говорит Селиванова. – Это зависит от того, какие документы есть у маленького гражданина.

С 14 лет – если есть гражданский паспорт РФ или загранпаспорт РФ. При этом должно быть нотариальное согласие одного из родителей.

С 16 лет - при наличии паспорта ДНР, гражданского паспорта РФ или загранпаспорта РФ. Нотариальное согласие родителя в этом возрасте уже не нужно. Однако в случае возврата из РФ в ДНР, ему все-таки необходимо иметь нотариальное согласие одного из родителей.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Какие документы нужны детям для пересечения границы.

Граждане ДНР:

- свидетельство о рождении Украины или ДНР (до 16 лет);

- паспорт ДНР (с 14 лет). Если ребенок не успел получить паспорт ДНР, до 16 лет он может выехать по свидетельству о рождении;

- паспорт Украины (с 14 лет).

Иная ситуация, если у ребенка гражданство РФ-ДНР.

- В ФСБ РФ разъяснили: гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, может выехать из РФ только по паспорту, удостоверяющему личность гражданина РФ. Документ иностранного государства предъявлять нельзя, - подчеркивает депутат НС.

Поэтому, если ваш ребенок имеет гражданство РФ, то на границе РФ он обязан предъявить гражданский паспорт РФ или загранпаспорт гражданина РФ. Исключение составляют дети до 14 лет, которые не имеют загранпаспорта РФ. Границу они могут пересечь по свидетельству о рождении ДНР или Украины (нотариально заверенный перевод) с одним из родителей или сопровождающим.

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬ

Какие еще документы могут потребовать на границе?

Даже если ребенок имеет собственный паспорт, на границе могут потребовать документы, подтверждающие родство:

- свидетельство о рождении ребенка;

- если фамилии родителей или опекунов не совпадают — свидетельство о браке или смене фамилии.

- Как быть, если ребенок до 14 лет вписан в паспорт родителя – гражданина РФ? В этом случае всё равно захватите свидетельство о рождении ребенка, - разъясняет Анастасия Селиванова.

Она также напоминает, что в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции, из РФ выпускают только граждан РФ, которые имеют регистрацию на территории ДНР. Поэтому ребенку старше 14-ти лет надо предъявить паспорт ДНР. А если у него пока нет паспорта ДНР, то перед поездкой следует взять для него адресную справку в Миграционной службе.

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