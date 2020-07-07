В Донецке за неделю родилось 58 малышей
С 29 июня по 6 июля в столице Донецкой Народной Республики родилось 58 малышей: 26 мальчиков и 32 девочки.
- Поздравляем счастливые семьи с пополнением, а новорожденным дончанам желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой! – сказали в администрации города Донецка.
Напомним, что в предыдущую неделю в Донецке родилось 34 мальчика и 30 девочек.
Несмотря, обстрелы и блокаду с украинской стороны жизни в Донецке и Республике продолжается. По прогнозам врачей, сейчас ожидается спад количества заболевших коронавирусом. Так что, нормализация обстановки плюс возможность выезжать за пределы Республики вернет ситуацию в прежнее русло.
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ИСТОЧНИК KP.RU