2020-07-07T22:06:01+03:00
Общество

В Донецке за неделю родилось 58 малышей

26 мальчиков и 32 девочки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке за неделю родилось 58 малышей. Фото: горадминистрацияВ Донецке за неделю родилось 58 малышей. Фото: горадминистрация
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С 29 июня по 6 июля в столице Донецкой Народной Республики родилось 58 малышей: 26 мальчиков и 32 девочки.

- Поздравляем счастливые семьи с пополнением, а новорожденным дончанам желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой! – сказали в администрации города Донецка.

Напомним, что в предыдущую неделю в Донецке родилось 34 мальчика и 30 девочек.

Несмотря, обстрелы и блокаду с украинской стороны жизни в Донецке и Республике продолжается. По прогнозам врачей, сейчас ожидается спад количества заболевших коронавирусом. Так что, нормализация обстановки плюс возможность выезжать за пределы Республики вернет ситуацию в прежнее русло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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