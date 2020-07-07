В Старобешевском районе лисица набросилась на мужчину

На днях в селе Кумачево Старобешевского района рыжая лисица набросилась на мужчину, который выпасал свою корову. Об этом «Комсомолке» сообщила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиолеогического надзора Министерства здравоохранения Анжела Бабуркина.

Анжела БабуркинаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Это случилось на пастбище возле села. Хозяин успел отбежать. Лисица начала набрасываться на корову, покусала ее за хвост и ногу, - рассказала Анжела Игоревна.

Только своевременная вакцинация помогла корове выжить.

Ранее в Ясиноватском районе на дачах от укуса больного бешенством хорька пострадали трое взрослых и один ребенок. Он набрасывался на них днем во время прополки сорняка с соседнего заброшенного участка. Мужчина, на которого в последнюю очередь набросилось животное, защищаясь от укусов хорька, убил его.

Еще был случай укуса детей летучей мышью, которою они поймали. У животного, доставленного позднее на лабораторное исследование, было подтверждено бешенство. Только своевременная вакцинация спасла жизнь детям.

По данным врачей-эпидемиологов, в ДНР участились случаи укусов как дикими так и домашними животными. В 95-98 процентах всех случаев именно домашние любимцы травмируют своих хозяев. С начала этого года в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратились 2356 укушенных или оцарапанных животными, в то время как за аналогичный период прошлого года - 1971.

- Большее их количество пострадало от бродячих собак и котов, которые переносят «городское бешенство», - рассказала Анжела Бабуркина.

Сейчас больше всего пострадавших в Енакиево, Снежном, Торезе, Шахтерске, Макеевке, Харцызске, Докучаевске, Горловке, а также Ясиноватском и Амвросиевском районах.

Даже высокие заборы не останавливают потерявших страх лисиц. Они набрасываются на домашних животныхФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

К счастью, с 2016 года людей, умерших от бешенства, в Республике не регистрировали. Последний случай произошел в Старобешевском районе. Тогда женщина подкармливала бродячих животных на свалке. За медицинской помощью она обратилась слишком поздно.

Предыдущая смерть от бешенства была тремя годами ранее. В Докучаевске домашняя кошка сильно поцарапала своей хозяйке руку. Муж женщины вынес кошку в мешке в поле и выпустил. Супруги даже не подумали, что животное может быть бешеным. Уже и позабыв про кошку, женщина почувствовала слабость. Она не могла сделать даже глоток воды. Начала бояться яркого света, сквозняков и через три месяца умерла.

ЕСЛИ УКУСИЛО ЖИВОТНОЕ

Для предупреждения заболевания необходимо самостоятельно обильно промыть место укуса, оцарапывания, ослюнения 20-процентным раствором хозяйственного мыла и как можно раньше обратиться в хирургический (травматологический) кабинет больницы по месту жительства, где будет произведена обработка раны и решен вопрос о назначении вакцинации.

Лечение против бешенства складывается из двух препаратов. Иммуноглобулина и вакцины. Иммуноглобулин - это готовые защитные тела. Его готовят из сыворотки крови человека или лошадей. Если вирус бешенства попал в организм, то эти антитела сразу же его нейтрализуют. Иммуноглобулин колют в день укуса или на следующий. Нужно ли перед вакцинацией делать иммуноглобулин или нет – решает врач. Его назначение зависит от тяжести укуса. Рваные раны, укусы за верхнюю часть тела и особенно - приближенную к лицу - это опасные укусы и их лечение начинают с иммуноглобулина. А через трое суток начинают вакцинацию.

Если есть возможность, за укусившей собакой или кошкой установят наблюдение в течение 10 дней. Если у животного проявятся признаки бешенства, то сразу же пострадавшему начнут колоть специальные прививки. Вакцину предоставляют бесплатно.

Курс лечения - это шесть прививок, которые колют в первый день обращения за медицинской помощью, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день, а не «40 уколов в живот», как до сих пор еще многие считают.

Важно знать, что от бешенства еще никто не выживал. Если вовремя не оказать квалифицированную помощь, человек будет жить, словно на пороховой бочке, - от дня укуса до дня проявления заболевания может пройти целый год. В среднем инфицированный человек 30-90 дней может не подозревать о скорой кончине. Самый минимальный инкубационный период - 10 дней.

Сейчас в ДНР вакцины против бешенства достаточно. В основном она поступает по линии гуманитарной помощи из России.

От кого можно заразиться

Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В общении с животными следует проявлять осторожность.

На территории ДНР бешенством болеют дикие животные (волки, лисицы, шакалы, белки, барсуки и енотовидные собаки), домашние (собаки, кошки), сельскохозяйственные животные (коровы, овцы, козы, свиньи), летучие мыши, мышевидные грызуны (в основном крысы).

Человек может заразиться не только при укусе больным животным, но и при попадании его слюны на слизистые, поврежденную кожу. Заражение может происходить через предметы (веревки, палки), одежду, загрязненные слюной бешеных животных, а также при снятии шкуры и разделке туш больных животных.

Жертвами часто оказываются дети в возрасте от 5 до 14 лет. При игре с животными они могут пучить более серьезные укусы или же не рассказать о полученных укусах.

ЕСЛИ ПОКУСАЛА СОБАКА

Сразу же выясните, есть ли у собаки владелец. Если она хозяйская, узнайте, привита она или нет. Запишите адрес хозяина. И обязательно обратитесь в лечебное учреждение - помогут даже в поликлинике. Медики решат, назначать специальное лечение или нет. Карту с результатами вашего осмотра и информацией о животном лечебное учреждение передаст в ветеринарную службу. Ветврачи будут наблюдать в изоляторе за животным, которое укусило, на протяжении 15 дней. Если окажется, что собака здорова, а лечение против бешенства вы проходите, то его отменят.

Если владелец отказывается представить собаку на осмотр либо не идет с вами на контакт, обратитесь в полицию. Параллельно поставьте в известность и ветслужбу. Представители двух ведомств совместно решат, как осмотреть животное.

Если же собака бездомная, то врачу сообщите, что животное неизвестно, уточнив, в каком районе оно вас покусало.

ПРИЗНАКИ БЕШЕНСТВА У ЖИВОТНЫХ

Даже высокие заборы не останавливают потерявших страх лисиц. Они набрасываются на домашних животныхФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Важно знать, как проявляется бешенство у диких (главным образом у лис) и домашних животных, что позволит заподозрить у них болезнь и своевременно принять профилактические меры.

Заболевшая лиса теряет страх перед человеком, забегает днем в населенные пункты, на приусадебные участки, животноводческие хозяйства и птицефермы, нападая на людей и животных. Попытка поймать больное едва передвигающееся животное и оказать ему помощь приводи к тяжелым последствиям.

Для собак характерно изменение нрава. Они становятся либо более агрессивными, либо очень тихими. Появляется светобоязнь (собака прячется в темном месте), отмечаются судороги, слюнотечение, мышечная дрожь, собака грызет несъедобные предметы камни, гвозди, отказывается от пищи), может убегать из дома.

Заболевшая кошка то спокойно лежит, то испуганно вскакивает, отказывается о пищи. Характерны слюнотечение, мышечная дрожь. Она пытается укусить, хрипло мяукает и убегает из дома.

Каждый знает повадки своего любимца, и любое изменение в его поведении должно насторожить, особенно если у животного нет прививки от бешенства.

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