В ДНР коронавирус за все время подтвержден у 51 несовершеннолетнего

9 Июль 2020 2020-07-09T18:37:40+03:00

Только каждый четвертый из 100 заболевших COVID-19 оказался несовершеннолетним. Фото: Евгении Ка

У детей болезнь протекает в легкой форме

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В ДНР за все время диагностирован 51 случай коронавирусной инфекции у несовершеннолетних жителей. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

- Коронавирусная инфекция зарегистрирована у 51 ребенка. В стационарных условиях пролечено 16 детей. Во всех случаях болезнь протекала в легкой форме, — отметила Долгошапко.

Она добавила, что у остальных 35 детей болезнь протекала в бессимптомной форме, поэтому было решено таких пациентов изолировать на дому. По месту жительства они регулярно наблюдались участковыми терапевтами.

Ранее мы сообщали, что двадцать девять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в ДНР выявлено 29 новых случаев COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики. - Кроме того, в указанный период отмечено 24 случая выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU