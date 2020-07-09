2020-07-09T12:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 июля 2020 года: В Седово рассматривают возможность отмены комендантского часа и снятия ограничений

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 9 июля 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане ждут окончательного снятия ограничений в Республике. Фото: Евгении КаДончане ждут окончательного снятия ограничений в Республике. Фото: Евгении Ка
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Двадцать девять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в ДНР выявлено 29 новых случаев COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики. - Кроме того, в указанный период отмечено 24 случая выздоровления.

Минздрав надеется, что заболеваемость пойдет на спад.

- Сейчас мы ожидаем, что коронавирусная инфекция постепенно пойдет на спад. Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, - сказала глава ведомства Ольга Долгошапко в интервью "Комсомолке".

Также есть надежда, что снимутся ограничения по отдыху в Седово и с середины июля туда смогут поехать все желающие. Глава ДНР Денис Пушилин также говорил о возможности отмены комендантского часа во время курортного сезона в Седово.

Также свою работу в Республике начали кинотеатры, театры и филармония. Из-за режима повышенной готовности они были закрыты для посещения более трех месяцев.

Напоминаем, в Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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