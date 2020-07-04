«Патент на сезонную деятельность мог бы спасти наш единственный морской курорт»: Исповедь человека, который побывал в Седово

Донецкий предприниматель, который занимается установкой окон и балконов, Виктор Федоров, согласился рассказать «Комсомолке» об особенностях этого сезона в Седово. Ему повезло - у него там дача, а потому на блокпосту его пропустили, когда он предъявил документы и членскую книжку участника кооператива.

По дороге с облаками. Фото: Виктор Фёдоров

Огласите весь список, пожалуйста!

В курортный поселок Седово с 1 июля возможно заехать только по спискам, которые подают пансионаты или сдающие в аренду жилье предприниматели.

У детей Республики не слишком много мест для отдыха, чтобы перебирать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Передо мной развернули ребят, еще не пустили два автобуса с людьми. Я уж было тоже напрягся, но показал военным квитанции оплаты и другие документы на дачу, - рассказывает мужчина. - Ни продуктов, ни сумок у меня в машине не было. Продукты никогда принципиально не везу из Донецка, покупаю по месту, чтобы хоть как-то поддержать местных.

Я каждый год старался попасть в Седово в июне, а то и в мае. В это время там уже немало отдыхающих. В этом году в июне поселок реально был пустой. Рынки не работали, в магазинах было пусто, ни одного работающего в кафе в июне я не нашел. А кому завозить? Цены, кстати, сейчас даже ниже на некоторые продукты, чем в Донецке, а продавцы рады видеть каждого человека.

Но зато какая сейчас чистота на пляжах! Поселок буквально вылизан, иду по улице и вижу – один сосед что-то подкрашивает, другой ремонтирует – народ возится, готовится к началу сезона.

Июнь в Седово. В это время здесь было не протолкнуться. Фото: Виктор Фёдоров

А тут новость, что пускать в Седово будут только по согласованным спискам. То есть я должен изначально выбрать жилье по картинке в интернете, связаться с его хозяином, предоставить свои паспортные данные и только потом, когда эти списки попадут в администрацию Новоазовска, а оттуда на блокпост, смогу ехать на море. Нет в списках – нет моря!

Рыбак. Фото: Виктор Фёдоров

Будь добр, оформить ФЛП

Ну, например, приезжаю я, а мне вдруг не понравились условия, такое ведь часто бывает - картинка в интернете не соответствует действительности. Что делать? То есть, людей, которые и так у нас ограничены во всем, ограничивают даже в выборе места отдыха.

Теперь возьмем сторону, которая принимает отдыхающих. Народ там живет от сезона к сезону. Основной заработок – рыбная ловля, да сдача в аренду жилья. Им что, ради трех месяцев работы в году, оформлять ФЛП (физическое лицо предприниматель)? Народ там простой живет, как им справиться со всей этой налоговой премудростью? Они ни отчет не смогут сдать, ни статистику показать без посторонней помощи.

А если отдыхающий не захотел останавливаться у тебя, выбрал другое место? Иди оформляй отказ, на это не более пяти дней, говорят, отведено. Как всем этим бабулям-дедулям, сдающим жилье, постичь все это?! Да и зачем эта колоссальная нагрузка налоговым инспекторам? А они назначаются на количество населения, я не удивлюсь, если это будут всего один-два сотрудника, которые просто захлебнутся работой.

В июне этого года пляж был пуст, несмотря на жаркую погоду. Фото: Виктор Фёдоров

А не проще ли оформить патент на сезонную деятельность? Это было бы разумно! Установите градацию, сколько комнат человек будет сдавать, а проверяющие пусть контролируют, пару-тройку рейдов устройте, вот полиции и работа. И не нужно высчитывать подоходный налог, составлять отчеты. Вот скажите, почему в России есть самозанятость, а у нас нет? Почему этот закон нельзя принять для единственного курорта Республики? Таким образом, была бы снята нагрузка с налоговой и над людьми не было бы издевательства. Но я предприниматель, я мыслю иначе, чем чиновники. Обстановка там накалена сейчас до предела. Люди говорят, почему разрешена работа аквапарков, театров, кафе, а отдых на море так ограничивают?

У местных вся надежда на июль и август.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Манит своей недоступностью

Знаете, что удивляет больше всего? То, что некоторые дончане начали считать прибыль жителей Седова за сезон. Идет буквально сталкивание людей лбами.

А давайте подсчитаем, коли так! Оплата налога на землю круглый год. Я уже не говорю о вложениях в постройку. Ежегодная замена кранов, начинки бачков в унитазе, которая быстро выходит из строя из-за солёной воды и песка. Например, бак для душа стоит тысяч семь, а его хватает года на три. Оплату по счетчикам никто не берёт, а кондиционер работает круглосуточно в сезон, два обслуживания в год по 700 рублей в среднем. Плюс оплата интернета. Услуги охраны - круглый год. Плюс купить баллон газа, минимум раз в месяц. Постельное, посуда, микроволновка, чайники, утварь. Дачу сдают в сутки 1000-2000 рублей. Доход 30 или 60 тысяч рублей в месяц - это много? А если учитывать, что это 2,5 месяца в году?

На пляжах в Седово в июне было пусто, там проще было встретить ежа или гадюку, чем отдыхающих, говорит Виктор. Фото: Виктор Фёдоров

Почему-то те, кто ретиво считает доходы жителей Седова, побоятся подсчитать зарплаты наших чиновников и депутатов. Народ же привычно дерет чубы такому же народу.

Вот в прошлом году я выкладывал фото из Седово в соцсетях, а мне в ответ неслось «Грязная лужа», «Фу, как там можно отдыхать!?» Признаваться в любви к Седово было не модно. А в этом году реакция на фото у людей совсем другая «Какая красота!», «Любимое Седово!» Мне это напоминает одну маркетинговую стратегию. Выпустили как-то в производство такие себе хорошие фены, а их не покупают. Так вот их просто сделали недоступными. Можно было купить только через салон, да и то только у аккредитованного мастера. И они стали хитом продаж.

И это тоже Седово! Фото: Виктор Фёдоров

Так и у нас! Седово, на самом деле, очень красивое место и, хочется верить, многие дончане смогут там побывать и оценить его по достоинству. При грамотном подходе из него можно сделать конфетку, я это, как предприниматель, вижу. Надеюсь, увидят и те, от кого это зависит.

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